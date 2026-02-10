сегодня в 20:33

Команда «Трешка» победила в турнире «Что? Где? Когда?» в Жуковском

В Жуковском 8 февраля в лицее № 14 прошел турнир «Что? Где? Когда?» среди молодежных команд, организованный движением «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Интеллектуальная игра собрала пять молодежных команд города. Вопросы турнира охватывали историю, географию, литературу, искусство и культурные традиции народов мира.

По итогам соревнования первое место заняла команда «Трешка». Второе место разделили коллективы «МолодежЪ» и «Женский Батальон». Третье место досталось командам «Село Молочное» и «Дружба».

Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Жуковском Алексей Петришин отметил, что такие состязания способствуют развитию молодежи и укрепляют командный дух.

