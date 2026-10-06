Команда «Сталь» из Электростали заняла второе место в игре «Наследники Победы»

Команда «Сталь» школы № 22 Электростали стала призером 13-й открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы», которая прошла 5 октября в Подольске. В соревнованиях участвовали около 120 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электросталь на 13-й открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» представили две команды: «Кадеты, вперед!» школы № 18 и «Сталь» школы № 22. Соревнования прошли 5 октября в Подольске и собрали около 120 команд.

Программа включала девять испытаний. Участники проверили знания по истории Великой Отечественной войны и воинским званиям Вооруженных сил России, прошли полосу препятствий, продемонстрировали навыки строевой подготовки и выполнили неполную разборку и сборку автомата Калашникова модернизированного (АКМ). Среди этапов также были имитационная стрельба из автомата Калашникова и конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны».

Юноши и девушки показали знания, физическую подготовку, умение работать в команде и стойкость духа. По итогам испытаний команда «Сталь» заняла второе место и вошла в тройку сильнейших команд региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.