Команда «Сильфида» из Серпухова покорила Калугу

31 января на большой сцене Арены КТЗ в Калуге прошел Всероссийский конкурс‑фестиваль «Новое время» — масштабное творческое состязание, собравшее лучшие хореографические коллективы из Москвы, Санкт‑Петербурга и множества регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди ярких участников особо отличилась образцовая хореографическая студия «Сильфида», которая продемонстрировала высочайший уровень мастерства и вернулась домой с впечатляющим набором наград.

Выступление серпуховских танцоров стало настоящим праздником искусства. По итогам конкурса «Сильфида» завоевала 37 высших наград, среди которых:

Гран‑при и денежный грант в размере 30 000 рублей — удостоена группа «Прорыв»;

24 звания Лауреата I степени;

12 званий Лауреата II степени;

4 специальных приза жюри за лучшую режиссуру и сценическое воплощение.

Особого признания заслужила группа «Прорыв» под руководством балетмейстера Кристины Селивановой. Их программа в жанре современной хореографии получила высшую оценку судей и принесла коллективу заветный Гран‑при.

Не менее ярко проявили себя воспитанники педагогов Виктории Исаевой и Марии Баракиной. Их номера, охватывающие широкий спектр стилей — от детского танца до хип‑хопа, — также были отмечены наградами и вызвали восторженные отклики зрителей.

Этот успех — не просто очередной яркий эпизод в истории студии. Он стал весомым подтверждением статуса «Сильфиды» как одного из ведущих хореографических коллективов страны.

«Коллектив „Сильфиды“ вновь доказал, что серпуховская школа танца способна конкурировать на всероссийском уровне и радовать зрителей своим искусством. Поздравляю танцоров, педагогов и руководителей студии с блестящими результатами и желаю новых творческих свершений», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.