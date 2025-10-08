Команда помощников омбудсмена Подмосковья Фаевской увеличилась на два человека

В среду уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила удостоверения помощников на общественных началах Лилии Гордон и Артему Липагину. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

«Помощники омбудсмена на общественных началах — это в первую очередь очень ответственные и неравнодушные люди. В нашем государственном органе более 20 таких помощников в разных городских округах нашего Подмосковья. Хочу отметить, что это не номинальная функция, наши помощники помогают людям на местах, проводят консультации, помогают решать вопросы. Эта работа требует настоящей преданности делу по защите прав граждан. Очень рада, что сегодня наша команда стала больше», — сказала Фаевская.

Если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.