Команда Подмосковья поучаствовала в тренировочном соревновании перед чемпионатом

В Раменском колледже прошло тренировочное мероприятие по компетенции «Мехатроника», организованное в формате соревнований. Это мероприятие было направлено на подготовку команды сборной Московской области к предстоящему межрегиональному этапу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В соревнованиях участвовали две команды: сборная города Москвы, представленная Политехническим колледжем им. Н. Н. Годовикова, и сборная Московской области из Раменского колледжа. Конкурсанты и эксперты обеих команд продемонстрировали высокий уровень профессионализма, выполняя задачи по монтажу, программированию и запуску автоматизированных линий, а также их техническому обслуживанию.

«Соревнования позволили участникам не только показать свои навыки, но и обменяться опытом. Желаем удачи конкурсантам и экспертам на межрегиональном этапе, который состоится уже в июне на площадке корпоративного чемпионата госкорпорации Росатом в Екатеринбурге», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.