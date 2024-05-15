Команда Подмосковья поборется за выход в финал Всероссийского соревнования по ИИ

Отборочный этап Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии «Знание.Вики» успешно завершился. Финал состоится в Москве 28 мая в рамках дня искусственного интеллекта на международной платформе «Цифровое партнерство», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В хакатоне «Знание.Вики» за призовые места будут бороться студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, команды стартапов и профессиональные команды с ИИ-решениями. Среди участников отборочного этапа была команда Государственного гуманитарно-технологического университета «Информатики» из Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Всего в отборочном этапе участвовали 92 команды из 30 регионов России. Участники продемонстрировали свои знания и навыки в анализе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации. По итогам отбора в финал прошли 15 студенческих команд из 8 регионов.

Финалистов ожидают задачи по искусственному интеллекту, языковым моделям, методам информационной безопасности, информационному поиску, кодированию и трансляции данных. Все участники финала получат памятные призы от проекта «Знание.Вики» и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill.

Победители финала получат 5 бюджетных мест в магистратуре института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина. Команды-победители будут приглашены к участию в форуме «Знание.Вики» в центре Знаний «Машук» и смогут создать видео визитку о себе в одной из 10 региональных студий Российского общества «Знание».

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте знаниехакатон.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.