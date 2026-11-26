Юбилейная «Битва факультетов» объединила более 600 первокурсников и свыше 900 зрителей, включая руководство университета, преподавателей и почетных гостей. Ежегодный культурно-творческий проект завершает интеграционный период для первокурсников и объединяет университетское сообщество.

Победила команда Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО. Второе место разделили команды факультета управления и политики и МГИМО-МЕД, третье — факультета международной журналистики и факультета международных экономических отношений. Команда МГИМО-МЕД также получила приз зрительских симпатий.

Мероприятие прошло под девизом «Десять лет. Общие ценности. Одна Россия». Каждая из десяти команд по жребию получила одну из традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Участники раскрыли ее в видеовизитке и творческом номере, показав ее значение в прошлом, настоящем и будущем. Подготовиться к выступлениям первокурсникам помогали кураторы-старшекурсники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.