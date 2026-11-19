Финальные испытания проходят в течение четырех дней. Участники соревнуются в пяти дисциплинах: скоростном пилотировании FPV-дронов класса 75 мм, прохождении виртуальных трасс в техническом симуляторе, дрон-баскетболе, сборке дрона и скоростном мониторинге. На каждом этапе важны скорость, точность управления и техническая подготовка.

В 2026 году на участие в чемпионате поступило более 55 тыс. заявок. В финал вышли 500 участников из 89 регионов России.

В команду молодежного центра «Территория» вошли студент Наро-Фоминского техникума Данил Мишустин, ученики школы № 4 Дмитрий Башкиров и Дмитрий Фирсов, а также ученик школы № 6 Роман Троянов.

Чемпионат проводится с 2024 года. Его организуют Движение Первых и федерация гонок дронов России при поддержке министерства спорта РФ. Проект помогает детям и молодежи освоить беспилотные технологии и попробовать свои силы в гонках дронов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.