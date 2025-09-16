сегодня в 11:15

Команда из Орехово-Зуева заняла 2 место на региональном этапе конкурса «Первый студенческий»

Государственный гуманитарно-технологический университет (г. Орехово-Зуево) представила команда студентов профессионально-педагогического колледжа: Александра Епифанова, Дарья Кузнецова, Валерия Смеленская, Александра Тятых и София Ярова.

Ребята презентовали свои проекты компетентному жюри, которое оценивало оригинальность идей, качество выступления и потенциальное влияние на общество.

По итогам конкурса команда ГГТУ завоевала почетное второе место — заслуженный результат упорного труда, креативности и слаженной работы.

Ранее студенты Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проходил в Национальном центре «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.