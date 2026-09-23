Команда из Коломны заняла пятое место на слете «Пост № 1» 21 сентября

XI Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1» завершился 21 сентября в Санкт-Петербурге. В финальных соревнованиях участвовали 99 команд из восьми федеральных округов России — более 600 школьников и их наставников. Коломну представляла команда «Глонасс» городского Центра детского творчества.

Участники прошли военно-спортивную эстафету, разбирали и собирали автомат Калашникова на скорость, стреляли по мишеням из лазерной винтовки и участвовали в военно-интеллектуальном квизе. Они также представили сценические композиции и разработали шевроны. В конкурсе «Часовые вахты Памяти» команды показали церемониальную подготовку и ритуалы для несения вахт у воинских захоронений и мемориалов. Отдельный этап был посвящен основам первой помощи в экстремальных ситуациях.

Команда из Коломны заняла пятое место в командном зачете конкурса «Часовые вахты Памяти». Никита Рубанов получил дипломы за высокую эрудицию в военно-историческом турнире знатоков и за лучшую авторскую работу в конкурсе дизайна шевронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.