Команда из Каширы поучаствовала в областном чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

В Раменском прошел II Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье», приуроченный ко Дню Московской области и посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чемпионат собрал более 200 активистов Движения Первых из 52 муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Чемпионат начался с напутственных слов от идейного вдохновителя — председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линары Самединовой и председателя Движения Первых Московской области Анастасии Бочаровой.

Атмосферу настоящего праздника в этот день создал оркестр «RamJazzBand» под управлением Артура Аванесяна и хор «МP 3». Гости также услышали голос нового поколения — артистки, чье творчество стало популярным у миллионов слушателей, участницы шоу «Голос. Дети» Софии Фанты.

2 место в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье» из 52 команд заняли команда Барабановской школы «Патриоты Каширы». Ранее они поучаствовали в первом областном чемпионате. Ребята готовились к соревнованию по настольной игре, изучяя ее правила и отрабатывая различные стратегии. Они регулярно тренировались, играя как самостоятельно, так и в команде, анализировали предыдущие игры, чтобы выявить удачные ходы и ошибки. Разработали разные тактики для различных ситуаций и тренировали игру под давлением, имитируя условия соревнования. Благодаря своему опыту, ребята лучше концентрировались и быстрее принимали решения. Также они уделяли внимание психологической подготовке, чтобы сохранять спокойствие и уверенность во время состязания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.