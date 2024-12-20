Команда из Богородского округа вновь подтвердила звание сильнейшей на Первенстве Московской области по хоккею с мячом

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Обухово» прошли матчи второго этапа «Детской лиги» Первенства Московской области по хоккею с мячом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского округа.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из таких городов Подмосковья, как Красногорск, Балашиха, Москва, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Королев.

Спортивная школа из БГО была представлена двумя командами: команда мальчиков 2014 г. р. и младше под руководством тренера Лукьянова Игоря Анатольевича и команда девочек 2012 г. р. и младше (тренер Жилина Анастасия Сергеевна).

Все команды, как и прежде, были разделены на 2 группы. Команда мальчишек играла в группе А, а команда девочек в группе Б.

В первой игре с командой Филимоново (Павловский Посад) со счетом 10:0 уверенно победили местные. Во второй игре, с командой из Балашихи, так же победили местные со счетом 2:1.

Третья игра выдалась непростой, с сильным соперником из Королева, с командой «Вымпел». И все же с минимальным счетом, 1:0, верх вновь одержала местная команда.

Четвертая игра с «Зорким» (девочки) прошла легко, со счетом 2:0 в пользу наших. Заключительная, пятая игра, была с командой «Урожай» (Томилино), счет 6:0.

По итогам игр в своей подгруппе, команда БГО заняла первое место и в финале встретилась с победителем группы Б, с командой «Зоркий» из Красногорска. Игра держала зрителей и болельщиков в напряжении до последней секунды.

Проигрывая со счетом 0:1, за 20 секунд до окончания матча, неотразимым ударом счёт сравнял Валерий Пылаев — 1:1. И он же в серии пенальти принес победу своей команде со счетом 3:2.

Второй раз подряд команда БГО выходит победителем «Детской хоккейной лиги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.