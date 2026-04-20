Команда из Богородского округа получила награду НТО

Школьная команда центра образования «Богородский» получила диплом за оригинальность решения в финале Национальной технологической олимпиады по профилю «Гибкая и молекулярная электроника», который прошел с 13 по 18 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Гибкая и молекулярная электроника» прошел на базе БГПУ имени М. Акмуллы. В 2026 году олимпиада состоялась в одиннадцатый раз. За годы проведения в ней приняли участие более 1 млн школьников и студентов из всех регионов России и 77 зарубежных стран.

Центр образования «Богородский» представила команда под руководством педагога Анны Сучковой. Участники работали над проектом повышенной сложности — созданием датчика для «умной» гибкой кожи.

По итогам соревнований команда стала единственной, кто получил специальную номинацию жюри — диплом за оригинальность решения. Экспертный совет из ведущих ученых и инженеров отметил нестандартный и перспективный инженерный подход, предложенный школьниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.