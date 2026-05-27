Команда из Богородского округа победила в конкурсе казачьих классов

Диплом победителя получила команда 3 «Б» класса из Ногинска. Руководителем выступила Снежана Власова — наставник казачьего класса, заместитель атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи ХКО «Перовское». В состав команды вошли 12 учащихся одного казачьего класса.

Организаторами конкурса стали областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и отдельское казачье общество Московской области — войсковое казачье общество «Центральное казачье войско». Цель проекта — укрепление роли российского казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Участники подготовили видеоролик «Визитная карточка казачьего класса», где рассказали о своей деятельности, и представили проект «Карта достопримечательностей» в формате экскурсии по Ногинску с рассказом о связи города с казачеством. Ребята также прошли онлайн-марафон «История и традиции казачества», приняли участие в конкурсе строя и песни по строевому уставу ВС РФ и представили творческие номера — казачью пляску и песню.

Дополнительные баллы команде принесло конкурсное испытание «Занятие в казачьем классе», подготовленное наставниками-казаками. В подготовке участвовали специалисты центра допризывной подготовки молодежи «Дом Юнармии» и педагоги-хореографы Ногинского центра культуры и творчества «Глухово». Победа стала завершением учебного года для коллектива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.