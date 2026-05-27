В Щелкове 5 июня откроют выставку об урбанизме

Выставка «Траектория движения» откроется 5 июня в выставочном зале «Галерея» Щелковского историко-художественного музея в Подмосковье. В экспозиции представят работы членов Союза художников России и регионального отделения Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект посвящен теме урбанизации — дорогам, индустриальным пейзажам и городскому ландшафту. Художники исследуют развитие городской среды и ее визуальные образы через живопись.

Авторы «Траектории движения» вдохновлялись произведениями русских и зарубежных классиков — Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Уильяма Тернера, Джона Констебля и других. При этом каждый участник использует собственный художественный стиль и творческий опыт.

В экспозицию вошли работы Анны Боско, заслуженного художника России Евгения Долгачеевa, Александра Ивашко, Татьяны Колупаевой, Ольги Корнейчук, Ларисы Кучеренко, Юрия Кучинова, Алексея Миронова, заслуженного художника России Владимира Потемкина, Альберта Солтанова, Анастасии Удовой, Елены Хорошиловой, Екатерины Штуц и Константина Чудного.

Выставка продлится до 18 июля. Возрастное ограничение — 6+. Подробности опубликованы на сайте Щелковского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.