Команда из Балашихи вышла в финал «Битвы роботов»

Команда из Балашихи SOLARBOT вышла в финал «Битвы роботов», теперь она сразится с соперниками из Китая, Индии, Ирана, России и Беларуси 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ринг выйдут самые сильные роботы:

16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами» весом до 110 кг,

16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг.

Всего Подмосковье представят 5 команд.

Желающие могут 23 ноября в 10:00 перейти по ссылке, на прямую трансляцию и поболеть за балашихинскую команду SOLARBOT.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором машины сражаются в захватывающих поединках. Ими управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года, чемпионат будет проходить ежегодно. Координацию подготовки и проведения мероприятия осуществляет Минцифры.

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