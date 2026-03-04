Команда из Балашихи вошла в пятерку сильнейших на Первенстве России по синхронному катанию на коньках

В Саранске завершилось Первенство России 2026 года среди юниоров по синхронному катанию на коньках. Высокий результат показала команда «Фриволите»: спортсменки набрали 197,91 балла и заняли пятое место, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда улучшила свои результаты: если в прошлом году она заняла восьмое место, то в текущем сезоне ей удалось войти в пятерку сильнейших команд России.

«Искренне горжусь нашими спортсменками. Вы показали высокий уровень мастерства и характер на главном старте сезона. Особые слова благодарности тренерскому штабу. Ваш профессионализм, внимание к каждой детали и вера в команду позволяют достигать таких результатов», — отметил чемпион мира по боксу среди профессионалов, директор Ледового дворца «Арена Балашиха», депутат Совета депутатов Александр Бахтин.

Первенство России 2026 среди юниоров по синхронному катанию на коньках в Саранске прошло с 28 февраля по 1 марта. Всего за награды боролись 26 сильнейших команд России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.