Команда ГГТУ из Орехово-Зуева провела семинар по пилотированию беспилотников для учителей Павловского Посада

Команда Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) совместно с Информационно-методическим центром провела практический семинар по управлению беспилотными авиационными системами для 21 учителя в школе № 18 Павловского Посада, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастер-класс организовали доцент Института дополнительного образования ГГТУ Евгений Сарыков и студенты 4 курса Анастасия Потапова и Денис Лаухин. Педагогам помогли освоить управление квадрокоптерами на тренажерах и в режиме визуального контроля.

Преподаватели не только изучили теорию и полезные электронные ресурсы, но и попробовали себя в полетах, убедившись, что дроны — это интересно, наглядно и актуально для современного образования.

Семинар стал важным шагом в подготовке педагогов к интеграции беспилотных авиационных систем в учебный процесс: теперь учителя могут уверенно использовать дроны на уроках и внеурочных занятиях.

