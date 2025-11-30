сегодня в 18:11

Команда «Гэлакси» из Люберец стала чемпионом России по микрофутзалу

ФК «Гэлакси» из городского округа Люберцы стала чемпионом России по микрофутзалу среди мужских команд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли с 24 по 28 ноября в Красногорске.

В Чемпионате России по микрофутзалу приняли участие десять команд из Москвы, Подмосковья, Крыма, Самары, Республики Башкортостан, Нижегородской, Ульяновской, Ярославской, Владимирской, Рязанской областей.

Уже в полуфинале люберчане продемонстрировали свой характер. В напряжённой игре против действующих чемпионов ФЗК «Спартак» (Москва) футболисты вырвали победу в серии послематчевых пенальти.

«В финале спортсмены из Люберец встретились с командой из Рязанской области «Конфеста». Основное время завершилось нулевой ничьёй. Судьба чемпионства решилась в серии пенальти, где люберчане вновь оказались сильнее — 1:0», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В декабре стартует Чемпионат страны среди женских команд, где Московскую область представят команды из Красногорска и Люберец.