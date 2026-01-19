Команда фиксиков победила в параде саней и тюбингов в Домодедово

Команда Фиксиков заняла первое место на ежегодном параде саней и тюбингов, который прошел 17 января в лесопарке «Городской лес» в Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный конкурс «Парад саней и тюбингов» состоялся 17 января в лесопарке «Городской лес» в Домодедово. Несмотря на мороз, мероприятие собрало десятки семей и зрителей, создав атмосферу радости и творчества.

Участники представили необычно оформленные сани и тюбинги, проявив фантазию и инженерную смекалку. Каждый заезд сопровождался поддержкой публики, а праздник стал местом для семейного досуга и совместных воспоминаний.

Победителем конкурса стала команда Фиксиков, которую отметили за креативность, сплоченность и оригинальное оформление. Дирекция городских парков поздравила команду с победой и пожелала дальнейших успехов.

Организаторы поблагодарили всех участников и гостей, отметив, что благодаря их активности парад вновь прошел весело и объединяюще.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.