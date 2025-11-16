Колонии в РФ почти вдвое снизили бюджет на елки и украшения к Новому году

Исправительные колонии в России практически в два раза уменьшили траты на елки и украшения к Новому году. В 2024 году тюрьмы потратили на эту статью расходов девять млн рублей, а в 2025-м только шесть, сообщает Mash .

ИК-2 в Республике Мордовия приобрела гирлянды, ель и игрушки на 123 тыс. рублей. Исправительная колония №1 в Ярославской области купила исключительно конфеты и иные сладости на миллион.

Белгородская ИК-7 приобрела костюмы Деда Мороза и Снегурочки на 22 тыс. рублей. ИК-11 купила мандарины и апельсины на 177 тыс. рублей.

ИК-3 по Липецкой области приобрела наборы конфет на 2,2 млн рублей. Еще в 2024 году тюремная лечебница в Кемеровской области приобрела уличную фигуру на Новый год и освещение к ней.

