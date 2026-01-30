Коломна представила туристические инициативы на Всероссийском муниципальном форуме

сегодня в 17:11

Коломна представила свои туристические инициативы на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», в рамках которого 29–30 января проходят региональные дни «Муниципальный рост: новые драйверы развития», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В работе форума принял активное участие заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный. Он представил на федеральной площадке экономические достижения Коломны в сфере туризма.

«Для Коломны участие в форуме имеет стратегическое значение. Площадка позволяет не только заявить о результатах муниципальной работы на федеральном уровне, но и зафиксировать предложения нашего города по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере управления имуществом и развития туризма», — отметил Роман Панчишный.

Делегаты из разных регионов России обсудили вопросы привлечения инвестиций и вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот, варианты повышения качества туристических услуг, а также разработку и внедрение цифровых продуктов в туристической сфере.

Отметим, что форум проводится при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.