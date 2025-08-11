Коломна подписала побратимское соглашение с башкирским Стерлитамаком

сегодня в 14:24

Масштабный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» состоялся в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Он собрал ремесленников, творческие коллективы и гостей из различных регионов России и Казахстана, в их числе — делегация из Коломны. Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.

Коломна представила на форуме проект «Коломна — город эмоций», ориентированный на привлечение туристов и продвижение культурных достопримечательностей.

На фестивале в Стерлитамаке заместитель главы Коломны Роман Панчишный заключил соглашение о побратимстве с главой города Стерлитамака Эмилем Шаймардановым.

«Соглашение является основой предметного сотрудничества по совместному развитию проектов в сфере креативных индустрий, экономики и туризма», — отметил Роман Панчишный.

Стороны договорились интегрировать творческие сообщества, развивать предпринимательство, привлекать инвестиции и обмениваться опытом. Также планируется разработать совместные туристические маршруты, продвигать культурно-исторические объекты и увеличивать привлекательность городов для гостей.

В рамках фестиваля также состоялось заседание Совета по развитию креативных индустрий под председательством главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Девизом этого года стала — «Сокровищница талантов», объединяющая культуру и традиции.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.