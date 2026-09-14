Коломна отметила 849-летие города фестивалем «Маги в парках»

Коломна 12 сентября отметила 849-й день рождения в парке Мира гала-концертом областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» и концертной программой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием праздника стал гала-концерт II областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». На центральной сцене парка Мира выступили 40 финалистов — начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья и других регионов России. Отборочные этапы начались в 12:00, гала-концерт — в 16:00.

В программу вошли театрализованные представления «Механик Шоу», номера артистов из России, Японии, Южной Кореи, Белоруссии и Казахстана, опасные трюки, иллюзии и мастер-классы. На аллеях парка гостей встречали фокусники, работали тематические арт-объекты. Финалом вечера стала авторская программа братьев Сафроновых — Сергея, Андрея и Ильи, начало выступления было запланировано на 21:00.

У фонтана с полудня прошел концерт солистов и творческих коллективов округа с хитами 90-х. С 15:00 до 16:00 выступил заслуженный артист России, поэт и композитор Симон Осиашвили, автор более 500 песен, включая «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «За милых дам» и «Дорогие мои старики».

Для семей с детьми с 12:00 до 18:00 работали интерактивные площадки с мастер-классами, играми, фотозонами и конкурсами. Полная программа была опубликована на официальном сайте администрации городского округа Коломна. Вход на все мероприятия был свободным, без возрастных ограничений. 0+

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.