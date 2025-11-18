Коломенский суд рассмотрит административные иски Митволя к ФСИН

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий наказание за мошенничество в особо крупном размере, предъявил административные иски к учреждениям ФСИН. Их рассмотрит Коломенский суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Иски поданы к ГУФСИН России по Московской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по МО, ФСИН России.

Митволь заявил о нарушении условий содержания в исправительной колонии. Он также указал на отказ в предоставлении отпуска с выездом за пределы учреждения, на нарушение санитарных норм при ремонте помещений столовой и необеспечение вещевым довольствием.

Экс-замглавы Росприроднадзора требует компенсацию. Представитель административного ответчика — ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области — отрицает данные обвинения. Он представил в суд письменные возражения.

В 2023 году Митволь получил 4,5 года колонии общего режима за хищение почти 1 млрд рублей при проектировании красноярского метрополитена. Ранее он подал ходатайство о помиловании, но ему отказали.

