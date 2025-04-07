Коломенский ГСГУ завоевал 10 медалей на областном чемпионате «Абилимпикс»

Студенты и преподаватели Государственного социально-гуманитарного университета стали призерами XI областного чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», завоевав 10 медалей в различных компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Зарайский педагогический колледж, филиал ГСГУ, стал одной из площадок чемпионата, где прошли соревнования в компетенциях «Учитель начальных классов» и «Адаптивная физическая культура». Всего участие в этих направлениях приняли 29 человек, в том числе девять представителей ГСГУ и его филиалов.

В направлении «Учитель начальных классов» среди студентов победу одержала Анастасия Дмитриева (педагогический факультет), второе место заняла Анастасия Тюрина, третье — Татьяна Чиненова (обе — студенты Зарайского педагогического колледжа). В категории «специалисты» золото досталось преподавателю колледжа Сергею Дергачеву. Серебро завоевала выпускница педагогического факультета ГСГУ Инна Хоружий, бронза — у выпускницы Егорьевского колледжа педагогики и искусства Дарьи Стрекаловой.

В номинации «Адаптивная физическая культура» золотую медаль получил Владислав Макаров, студент факультета физической культуры и спорта, серебро — Егор Волков из Зарайского педагогического колледжа.

Еще две золотые медали студенты ГСГУ завоевали в компетенции «Исполнительское мастерство». Соревнования вокалистов проходили в Красногорске. Победителями стали магистрантка филологического факультета Александра Буздина и студентка Егорьевского колледжа Анастасия Панченко.

По итогам чемпионата в активе ГСГУ — 5 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых. Победители регионального этапа представят Подмосковье на отборочных соревнованиях к национальному первенству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.