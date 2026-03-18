Коломенский ГСГУ стал инновационной площадкой РАО в области инклюзии

Теперь вуз является участником масштабного проекта РАО «Инклюзивно ориентированное образование в системе СПО и ВО», который разрабатывает лаборатория проблем образования инвалидов и иных лиц с ОВЗ под научным руководством профессора В. Д. Байрамова.

«Это высокая оценка работы университета на федеральном уровне. Мы не только говорим о важности социокультурной инклюзии. Мы создаем эффективные инструменты для формирования современной системы подготовки учителей, готовых работать с детьми и взрослыми с особыми потребностями. Статус РАО позволяет нам транслировать лучшие инклюзивные практики и реализовать инновационные решения», — сказала ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Основная тема исследований и разработок ГСГУ — «Подготовка педагогических кадров к работе с инвалидами и иными лицами с ОВЗ в системе образования». Ключевыми аспектами являются создание безбарьерной образовательной среды, обучение принципам равного отношения, психолого-педагогическая поддержка.

Сегодня коломенский университет выпускает специалистов по адаптивному физическому воспитанию, логопедов и сурдопедагогов, востребованных в школах и специализированных центрах. Уже 10 лет в ГСГУ учат студентов подмосковных колледжей и вузов понимать и принимать других в Школе волонтеров социальной инклюзии — подготовлено более 3 тыс. студентов.

Активно развивается Центр добровольчества «Абилимпикс» по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью на чемпионатах профмастерства. Поддержка инклюзии — это благотворительные фестивали, выставки-ярмарки («Подари надежду», «Люди как люди», «Зажги синим», «Елка добра» и другие), отметило руководство вуза.