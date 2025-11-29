Коломенские школьники создали 16 авторских сказок по мотивам «Винни-Пуха»

Каждый день на занятиях и мастер-классах ребята создавали собственную версию знаменитой сказки «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна. Главными помощниками детей в этом занимательном процессе стали студенты факультета иностранных языков и филологического факультета, а также нейросети, способные превращать идеи в законченные истории буквально за пару минут. В результате получилось 16 авторских сказок.

Стоит добавить, что под эгидой вузовского проекта «Английский без границ» несколько раз в год в ГСГУ запускают серию занятий для школьников от семи до 12 лет. Дети не просто изучают английский, а создают настоящие чудеса с помощью искусственного интеллекта и арт-педагогики — через игры, творчество и живое общение на английском языке с опытными преподавателями и студентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.