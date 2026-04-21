Два участника из Подмосковья прошли в финал конкурса «Родники.Дети-2026»

В этом сезоне на конкурс «Родники. Дети» поступило около 2000 заявок из более чем половины регионов России. По итогам первого отборочного этапа в список попали 100 песен, а затем звездное жюри, затратив на работу шесть часов без перерыва, определило 22 финальных произведения в трех номинациях и трех возрастных категориях, сообщила пресс-служба движения «Газманов-Родники».

География третьего сезона конкурса «Родники. Дети» по-прежнему впечатляет: Санкт-Петербург, Казань, Москва, Самара, Тверь, Екатеринбург, Тобольск, Ставрополь, Воронеж, Йошкар-Ола, Луганск, Краснодон, а также Пензенская, Нижегородская, Ленинградская и Московская области и Республика Беларусь. Традиционно наибольшей популярностью пользовалась номинация «Лучший исполнитель», а большая часть финалистов попала в возрастную группу от 10 до 14 лет. Кроме того, выбрали победителей в номинациях «Автор детской песни» и «Детские ВИА».

В жюри вошли три заслуженных артиста России: Пелагея, Зара и Сергей Войтенко; певец, поэт и общественный деятель Родион Газманов; блогер и певица Карина Кросс; композитор и продюсер Виталий Окороков; продюсер и автор песен Марина Лебедева; генеральный продюсер Движения Газманов-Родники Елена Ульянова; а также председатель жюри, Народный артист России Олег Газманов.

«Новый сезон „Родники. Дети“ опять оказался лучше предыдущего. И мне было крайне сложно ставить оценки, хотя мы ввели 10-балльную систему, чтобы можно было учесть больше нюансов. Но по окончании работы я с ужасом понял, что наставил такое количество „десяток“, что все наши талантливые дети просто не помещаются в большой концерт!» — отметил руководитель проекта Олег Газманов.

Члены жюри также подчеркнули разнообразие жанров среди песен-победителей: тут и фолк, и рок, и этно-рок, и легкие эстрадные композиции. Приятно удивил и постоянно растущий уровень вокального мастерства юных участников, хотя вокал в некоторых работах был явно «подчищен» в студии.

«Сейчас этим грешат очень многие. Я вообще хотела бы обратиться ко всем взрослым и маленьким артистам: давайте стараться давать слушателю больше правды. Это очень важно. Ведь разница между записью и живым исполнением все равно потом обнаруживается!.. Так что давайте просто учиться петь и тогда автотюн нам будет не нужен», — подчеркнула заслуженная артистка России Пелагея.

От Московской области выступают двое участников: 13-летний Мартин Ведерников из поселка Черкизово Пушкинского городского округа и 11-летний Игорь Нарижний из Балашихи.

Финалисты поделились своими эмоциями. Игорь Нарижний рассказал, что решил участвовать в конкурсе «Родники», чтобы познакомиться с Олегом Газмановым, и был уверен в своем выходе в финал. Он исполняет казачью песню.

«Я хочу, чтобы мою песню „Гони!“ все услышали и полюбили. Я даже посмотрел фильм „Тарас Бульба“, чтобы узнать историю казачества и лучше прочувствовать эту песню», — рассказал Игорь Нарижний.

Мартин узнал о конкурсе от приятелей, он не был уверен в победе, но очень на это надеялся. Сейчас мальчик много репетирует. На вопрос о своей мечте Мартин Ведерников ответил подробно.

«Я просто иду к целям, которые себе ставлю. А ставлю я себе такие цели, которых могу достичь, или хотя бы попытаюсь. Например, накопить на новый телефон и закончить музыкальную школу», — поделился Мартин Ведерников.

Сейчас у финалистов начинается самая ответственная и сложная стадия — подготовка к большому гала-концерту 3 сезона конкурса «Родники. Дети», который пройдет 31 мая в старинном сибирском городе Томске.

