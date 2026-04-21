Депутат Мособлдумы Ждан навестил семью после ДТП в Пушкинском

Депутат Московской областной думы Михаил Ждан 21 апреля посетил семью Светличных, пострадавшую в ДТП в поселке Софрино городского округа Пушкинский. Авария произошла 4 марта, отец и сын получили тяжелые травмы, сейчас молодой человек проходит восстановление, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта в районе поселка Софрино. В результате аварии серьезные травмы получил глава семьи Юрий — его госпитализировали в травматологическое отделение. Его сын Петр оказался в реанимации.

Состояние молодого человека значительно улучшилось, и он уже вернулся домой. Однако ему предстоит длительное восстановление, включающее комплексное обследование и курс реабилитации.

«Мы рассматриваем возможность перевода Петра в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения», — сообщил Михаил Ждан.

До аварии Петр активно занимался музыкой, играл на клавишных инструментах и выступал на соревнованиях по настольному теннису на уровне института и округа. По словам депутата, сейчас главная задача — обеспечить ему необходимую поддержку для полного восстановления и возвращения к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.