Преподавательница университета будет судиться со студентами в Новосибирске

Преподавательницу одного из университетов Новосибирска обвинили в оскорблениях учеников. Она собирается судиться со студентами, сообщает Mash Siberia .

Но подавать иск она сейчас не планирует. Сделает это, когда появится время.

Женщина отметила, что слухи о ней появились из-за обвинений двоечников. В вузе организовали служебную проверку. Преподавателя лишили некоторых пар.

14 апреля студенты обвиняли преподавателя в оскорблениях. Также женщина якобы на прошлой работе била студентов линейкой.

