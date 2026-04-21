Преподавательница университета будет судиться со студентами в Новосибирске
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
Преподавательницу одного из университетов Новосибирска обвинили в оскорблениях учеников. Она собирается судиться со студентами, сообщает Mash Siberia.
Но подавать иск она сейчас не планирует. Сделает это, когда появится время.
Женщина отметила, что слухи о ней появились из-за обвинений двоечников. В вузе организовали служебную проверку. Преподавателя лишили некоторых пар.
14 апреля студенты обвиняли преподавателя в оскорблениях. Также женщина якобы на прошлой работе била студентов линейкой.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.