В Подмосковье упростили оформление экстренной соцпомощи

В электронной услуге по оформлению экстренной социальной помощи появился дополнительный сервис. Совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, могут дистанционно подтвердить согласие на обработку персональных данных. Система проверяет наличие профиля на региональном портале и автоматически направляет уведомление в личный кабинет пользователя.

«Теперь совершеннолетние члены семьи, указанные в заявлении, могут онлайн дать согласие на обработку персональных данных. Умный сервис проверит, есть ли у них профиль на регпортале, и автоматически отправит уведомление в личный кабинет. Так что сканировать и прикреплять бумажные согласия больше не нужно: все оформляется в электронном виде», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она подчеркнула, что нововведение избавляет заявителей от необходимости загружать бумажные документы и ускоряет процесс рассмотрения обращения.

Экстренную социальную помощь в регионе могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за инвалидности, безработицы, малообеспеченности или утраты жилья. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум в Московской области.

Предварительно проверить право на получение поддержки можно через специальный сервис на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». При расчете учитываются состав семьи, доходы за три календарных месяца до месяца, предшествующего подаче заявления, и установленный в регионе прожиточный минимум. Получить выплату можно один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.