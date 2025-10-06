Коломенские юнармейцы стали серебряными призерами всероссийских соревнований

Коломенская команда юнармейцев под названием «Глонасс» стала второй на всероссийском турнире «Кузница патриотов», посвященном развитию военных навыков у молодежи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли в рамках масштабного межрегионального форума молодежного актива «Кузница Патриотов, который состоялся 4 октября в Рязани. В мероприятии приняли участие 25 команд воспитанников военно-патриотических организаций, кадетов и юнармейцев из различных регионов Российской Федерации.

Городской округ Коломна представили пятеро школьников: Анастасия Шугай, Николай Новиков, Арсений Смазнов, Никита Рубанов и Андрей Гайвас. Ребята показали свою высокую подготовку: отлично справились с задачей быстро разобрать и собрать автомат Калашникова, заняв третье место в этом тестировании. А Никита Рубанов выиграл в этом виде испытаний бронзовую награду в личном зачете.

По результатам всех испытаний команда «Глонасс» вошла в тройку лидеров и поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

