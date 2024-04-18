Коломенские библиотеки вошли в число лучших в Подмосковье

Проект коломенской центральной библиотечной системы с названием «Что-то СТОЯЩЕЕ» завоевал победу в региональном конкурсе «Лучшее в библиотеках Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты представили свою практику работы в области краеведения и продвижения культурного наследия родного края.



«Основная цель проекта — раскрыть историко-культурное наследие Коломны через создание современных арт-продуктов. Мы разработали 10 краеведческих игр, выпустили 3 тематических издания, опубликовали подкасты и ежемесячно запускам рассылки», — рассказывает методист коломенской центральной городской библиотечной системы Юлия Младенцева.

Арт-продукты библиотечная система выпускает с 2022 года. Одна из новинок — собственная краеведческая газета «Коломенские истории». В планах специалистов — создание каталога изделий Николая и Семена Кудиновых, крепостных крестьян, основавших в XIX веке в Коломенском уезде заводы по производству фарфора.

В конкурсе коломенский проект стал лучшим в номинации «Библиотека — драйвер развития территории». Теперь победители представят свою работу в программе восьмого международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.