Колокольцев и Пан Ду Соб обсудили сотрудничество РФ и КНДР в правоохранительной сфере

Приветствуя иностранного коллегу, Владимир Колокольцев напомнил, что этот год особенный, богатый на юбилейные даты в истории народов России и Кореи. Главные из них — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие освобождения Кореи.

Глава ведомства отметил, что предшествующими поколениями заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений двух стран, и подчеркнул актуальность сохранения памяти о героических подвигах наших народов в годы Второй мировой войны.

«В условиях, когда опять возрождаются реваншистские настроения, важно не позволить предать память тех, кто добывал эту Великую Победу. Совместно с нашими партнерами мы неизменно противодействуем попыткам поборников нацизма переписать историю», — констатировал Владимир Колокольцев.

Стороны пришли к единому мнению, что сотрудничество по вопросам безопасности между двумя государствами с учетом геополитической обстановки приобрело ключевое значение.

Подписанный в июне прошлого года в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой позволил выйти на новый уровень сотрудничества и достигнуть практических результатов, в том числе в правоохранительной сфере.

Российский министр среди приоритетных направлений взаимодействия назвал борьбу с транснациональной организованной преступностью, включая розыск лиц, противодействие угрозам экстремистского и террористического характера, пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, торговли людьми.

Владимир Колокольцев проинформировал Пан Ду Соба о возможности дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по линии экспертно-криминалистической деятельности.

В России накоплен значительный опыт в данной сфере, имеется современное оборудование для производства экспертиз по самым разным направлениям — от традиционной дактилоскопической до сложных взрыво- и пожарно-технических.

В настоящее время МВД России имеет самую широко развитую сеть ДНК-лабораторий по всей стране. Министр общественной безопасности КНДР выразил заинтересованность в обмене практическими наработками и методиками производства экспертиз, проведения осмотров мест происшествий.

Кроме того, участники встречи обозначили актуальность дальнейшего укрепления связей по линии приграничного сотрудничества, в том числе в рамках делегационного обмена.

Владимир Колокольцев и Пан Ду Соб подписали межведомственное Соглашение о сотрудничестве.

Стороны выразили уверенность, что оно станет отправной точкой для дальнейшего совершенствования правовой базы взаимодействия двух ведомств, которое переходит на качественно новый уровень.

Глава МВД России от имени ведомства подтвердил готовность обеспечивать реализацию достигнутых договоренностей и поблагодарил корейского коллегу за открытый и доверительный диалог по всем направлениям сотрудничества в интересах безопасности граждан России и КНДР.

После окончания встречи делегация МОБ Корейской Народно-Демократической Республики ознакомилась с работой ряда подразделений МВД России.

Также для гостей были организованы экскурсии по Московскому Кремлю и Красной Площади, посещение мемориального комплекса на Поклонной горе и Музея Победы.