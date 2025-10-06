Колокол весом 1,7 т установили в Кирилло-Мефодиевском храме Балашихи

Новый колокол установили в Кирилло-Мефодиевском храме в Балашихе. Колокол весом 1,7 тонны изготовили по заказу Свято-Данилова монастыря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

12 колоколов планируют поднять на постоянную звонницу до конца года. Строительная бригада завершила кирпичную кладку и залила бетонные своды. В скором времени установят купола и приступят к фасадным работам. По проекту их предусмотрено пять больших и один маленький.

В новом храме площадью около 400 квадратных метров одновременно смогут находиться 500 прихожан. Здесь планируют разместить верхний и нижний храмы, воскресную школу, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотеку и трапезную.

Закладной камень на месте строительства Кирилло-Мефодиевского храма был заложен 13 августа 2013 года. В апреле 2014 года рядом была построена и освящена небольшая деревянная церковь. В сентябре того же года начались первые работы по строительству основного здания, на пожертвования прихожан и организаций города были возведены стены и перекрытия нижнего храма.

С 2020 года велись работы по возведению железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма. В мае 2021 года начались работы по возведению колокольни.

