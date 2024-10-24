Коллекцию музея «Культурный слой» Подмосковья пополнили полароид и элементы декора

В октябре на полках музея «Культурный слой» в Егорьевске и Солнечногорске оказались фотоаппарат Полароид, кувшин и декоративная подставка. Благодаря внимательности работников и грамотной системе обработки находок эти артефакты, попавшие в музей, получат вторую жизнь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Музей «Культурный слой» — пространство, которое собирает в себе экспонаты, найденные на сортировочной ленте комплексов по переработке отходов.

Так, в Егорьевске обнаружили эксклюзивную находку — популярный на исходе XX века пленочный фотоаппарат «Polaroid. OneStep close up». Это довольно редкая модель, выпускавшаяся до середины 1990-х годов. Фотоаппарат находится полностью в рабочем состоянии и имеет покатые края, встроенную вспышку и объектив, позволяющий производить съемку в обычном режиме с расстояния от 1,2 м и макросъемку с расстояния от 0,6 метра.

Филиал музея в Солнечногорске пополнился декоративной подставкой для столовых приборов в виде лебедя и винтажным кувшином. Держатель для десертных ложек в форме лебедя, произведен из пищевой нержавеющей стали. Кувшин, украшенный растительным декором, сделан из латуни. Предположительно произведен в Индии 1980–1991 гг., и относится к сувенирной продукции, которая была ориентирована на туристов и знакомила их с культурой страны.

Всего на полках двух филиалов насчитывается порядка 1 000 различных находок. Число экземпляров непрерывно увеличивается, благодаря работе специалистов на сортировочных лентах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.