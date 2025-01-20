Коллектив клуба «Серебряный возраст» провел творческую встречу в Балашихе

Коллектив клуба «Серебряный возраст» снова встретился с друзьями, зрителями и гостями городского округа Балашиха в Библиотечно-информационном центре «Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческий вечер прошел под звуки музыки и стихов, выступали талантливые поэты, писатели, музыканты и певцы городского округа Балашиха. Зрителям была представлена программа с авторскими работами, песнями, а также произведениями советских поэтов и композиторов.

Подобные творческие встречи пользуются популярностью и проходят в городском округе Балашиха регулярно.

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