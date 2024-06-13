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Коллектив из Клина принял участие во Всероссийском хоровом исполнении песни

В День России состоялось Всероссийское хоровое исполнение песни «Красно солнышко». Клин подтвердил статус музыкальной столицы Подмосковья. Московскую область в ролике представила Клинская детская школа искусств им. П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В федеральном ролике принял участие Образцовый коллектив Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского фольклорный ансамбль «Радоница». Художественный руководитель — заведующий фольклорным отделением школы искусств В. Гришаков.

Реконструкция школы искусств в Клину была сделана по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В настоящее время в Клинской ДШИ обучаются порядка 1,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.