Коллектив ГосМКБ «Радуга» в Дубне получил орден Александра Невского

Министр промышленности и торговли Российской Федерации А. А. Алиханов 14 февраля вручил коллективу АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Указ о награждении коллектива предприятия подписал Президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Это второй орден в истории МКБ. Орденом Октябрьской революции предприятие награждено в 1983 году.

В церемонии торжественного награждения принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов

В ходе визита министр посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, которые сегодня играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, пообщался с трудовым коллективом и руководством предприятия.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев