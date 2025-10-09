Во Фрязино состоялась торжественная церемония чествования коллектива Фрязинского завода мощных транзисторов, трудовой путь которого составляет целую эпоху — 61 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 1964 года предприятие, благодаря самоотверженному труду своих сотрудников, осваивает производство мощных транзисторов специального назначения. Эта продукция вносит значительный вклад в укрепление передовых отраслей промышленности и обороноспособности страны.

От имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева работникам предприятия были вручены Благодарственные письма за высокие трудовые достижения.

В рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений» секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев выразил благодарность генеральному директору завода Петру Александровичу Лахину. Под его руководством предприятие не только динамично развивается, но и активно участвует в социальной жизни города, а также оказывает непубличную поддержку участникам специальной военной операции.

Коллектив завода, ветераны предприятия и их семьи были поздравлены с заслуженными наградами. Им пожелали крепкого здоровья, новых производственных побед и уверенности в том, что их дело служит оплотом мощи и процветания России.

