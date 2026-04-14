Колледжи Подмосковья проведут день открытых дверей 18 апреля

Единый день открытых дверей пройдет 18 апреля 2026 года в 10:00 в колледжах и вузах Московской области. Мероприятия состоятся на площадках 36 колледжей и 6 структурных подразделений вузов, объединенных в 18 образовательных кластеров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Единый день открытых дверей организуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Для школьников и их родителей подготовят родительские собрания с участием представителей министерства, работодателей и образовательных организаций.

Гости посетят экскурсии и профессиональные пробы на ведущих предприятиях региона, в том числе в авиационной корпорации «Рубин», на Загорском трубном заводе, Раменском приборостроительном заводе, Серпуховском заводе «Металлист». Работодатели расскажут о корпоративной модели обучения, возможностях повышения квалификации и перспективах трудоустройства после окончания колледжа.

Дмитровский техникум откроет передвижную фотовыставку «Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей — 25 лет рядом» и проведет флешмоб, посвященный профессии спасателя. Сергиево-Посадский колледж как базовая площадка кластера «Металлургия» организует мастер-классы, квесты и демонстрацию робота-сварщика.

В Ногинском колледже состоятся семейный квиз и профессиональные пробы по направлениям разработки игр, искусственного интеллекта и управлению дронами. Колледж «Подмосковье» подготовит этно-гастрономический мастер-класс и тематический квест, а в Подольском колледже имени А. В. Никулина пройдут профпробы и акция «Миссия Единство».

Полный перечень адресов размещен на официальном сайте министерства образования Московской области.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.