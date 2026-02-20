Колледж в Лобне подписал соглашение с Молодой гвардией

Соглашение о партнерстве подписали 19 февраля колледж «Подмосковье» в Лобне и «Молодая гвардия Единой России». Документ открывает студентам доступ к общественным проектам и новым форматам самореализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение о сотрудничестве заключили в колледже «Подмосковье» в Лобне 19 февраля. В церемонии приняли участие руководство учебного заведения, представители студсовета и активисты «Молодой гвардии Единой России». Почетным гостем стал участник СВО Алексей Фофанов.

Партнерство направлено на развитие молодежных инициатив и укрепление взаимодействия между образовательной организацией и общественным движением. Студенты смогут участвовать в крупных проектах, получать поддержку своих идей и выходить на новые площадки для самореализации.

Учебный корпус колледжа расположен по адресу: Лобня, улица Первая, дом 3. Здесь готовят специалистов в сфере строительства, промышленного оборудования и транспорта, а также обучают профессиям повара и кондитера.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.