Колледж в Электростали проведет день открытых дверей 23 мая

День открытых дверей пройдет в Электростальском колледже 23 мая во втором корпусе на улице Первомайской. Будущим абитуриентам и их родителям расскажут о специальностях, условиях поступления и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в субботу, 23 мая, во втором корпусе колледжа по адресу: ул. Первомайская, д. 19. Начало запланировано на 10:30.

Представители образовательного учреждения подробно расскажут о направлениях подготовки, особенностях обучения и порядке приема. Гости смогут узнать о перспективах дальнейшего трудоустройства выпускников.

В программе запланированы тематические мастер-классы и интерактивные зоны. Школьники смогут попробовать себя в разных видах деятельности и оценить, насколько выбранная специальность соответствует их интересам и способностям. Также для посетителей организуют экскурсии по учебным мастерским, где студенты получают практические навыки.

Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.