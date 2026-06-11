Колледж Подмосковья провел патриотические акции ко Дню России

Патриотические мероприятия прошли в колледже «Подмосковье» в преддверии Дня России. Студенты приняли участие в тематическом квесте и историческом занятии, направленных на изучение истории и культурного наследия страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Подмосковье» организовали серию мероприятий, посвященных Дню России. Их цель — углубить знания студентов об истории государства, географических открытиях, достижениях отечественной науки и народных промыслах.

Одним из ключевых событий стал квест «Код России». Участники выполняли тематические задания, демонстрировали эрудицию и умение работать в команде. Программа охватила вопросы истории, культуры и научных достижений страны.

В структурном подразделении № 4 для первокурсников провели «Исторический час» на тему «Россия — Родина моя». Студентам рассказали о значимых событиях и выдающихся личностях, повлиявших на развитие государства, а также обсудили важность сохранения культурного наследия. В колледже подчеркнули, что такие инициативы способствуют формированию гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.