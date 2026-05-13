Колледж Подмосковье провел занятие для студентов СПО региона

Колледж «Подмосковье» 12 мая провел практическое занятие для студентов Профессионального колледжа «Московия» в рамках проекта «Профессионалитет». Обучение прошло по направлению «Туризм и сфера услуг» с применением современных технологий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Колледж «Подмосковье» развивает образовательный кластер «Туризм и сфера услуг» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Учреждение расширяет сотрудничество с партнерами, внедряет современные образовательные технологии и усиливает практическую подготовку студентов.

Преподаватели специальных дисциплин Владимир Ершов и Наталья Чекрыжова провели занятие для обучающихся Профессионального колледжа «Московия». Мероприятие состоялось по договору о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенному в рамках кластера.

Студентов познакомили со стандартами ИАТА — Международной ассоциации воздушного транспорта, а также с особенностями авиаперевозок. Отдельное внимание уделили перевозке опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и других специальных категорий.

Кластер объединяет образовательные организации и предприятия реального сектора. Его задача — подготовка квалифицированных кадров для туристической отрасли и создание гибкой модели обучения, адаптированной к требованиям рынка труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.