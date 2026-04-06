Колледж «Подмосковье» провел неделю поддержки людей с РАС

Студенты колледжа «Подмосковье» с 30 марта по 3 апреля организовали просветительскую кампанию в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра в рамках Всероссийского проекта «Люди как люди». В программу вошли акции, мастер-классы и дискуссии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение недели в колледже прошли мероприятия, направленные на разрушение стереотипов об аутизме и формирование культуры взаимопонимания. Студенты распространяли информационные материалы о распространенных мифах о РАС, проводили мастер-классы по арт-терапии и организовали кинопоказы фильмов о жизни людей с расстройствами аутистического спектра с последующим обсуждением.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.