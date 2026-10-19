Колледж «Подмосковье» провел Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей состоялся 17 октября в корпусах колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске, Клину, Химках и Лобне. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Представители администрации колледжа, преподаватели и представители предприятий рассказали будущим абитуриентам о специальностях, учебном процессе, дополнительном профессиональном образовании и внеучебной деятельности. Гости получили ответы на вопросы о приеме и зачислении, стипендиях и трудоустройстве.

Директор колледжа Антонина Юдина отметила востребованность рабочих профессий и возможности практической подготовки. По ее словам, уже со второго курса студенты проходят практику на предприятиях Московской области и получают первый профессиональный опыт.

Амбассадоры колледжа провели для школьников мастер-классы в нескольких корпусах. Участники узнали о студенческой жизни и особенностях обучения непосредственно от студентов.

Мероприятию предшествовала профориентационная работа. Преподаватели и сотрудники колледжа посетили школы Солнечногорска, Клина, Лобни и Химок, рассказали девятиклассникам об образовательных возможностях и пригласили на день открытых дверей. В колледже отметили праздничную атмосферу мероприятия и положительные эмоции участников.

По поручению Минпросвещения России федеральным оператором проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» выступает Институт развития профессионального образования.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.