День открытых дверей в колледже «Подмосковье» состоится 17 октября с 11:00 до 14:00. Гости познакомятся с учебными корпусами и мастерскими, узнают об условиях поступления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

17 октября с 11:00 до 14:00 колледж «Подмосковье» проведет день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Для гостей организуют экскурсии по учебным корпусам и современным мастерским, расскажут об условиях поступления.

Участники смогут пройти профессиональные пробы, мастер-классы и квесты, чтобы попробовать себя в выбранной профессии до начала обучения. Студенты и преподаватели ответят на вопросы и поделятся опытом. Встречи с работодателями и экскурсии на предприятия помогут понять, где можно применить полученные знания.

В рамках Года единства народов России состоятся мастер-класс «Тест-драйв для теста Печки-лавочки» и интерактивная игра «Географический компас».

Родительское собрание пройдет в гибридном формате — очно и онлайн. Подключиться можно по ссылке

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.