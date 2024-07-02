Колледж «Подмосковье» продолжает набор студентов на учебный год
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Кластер федерального проекта «Профессионалитет» в области «Туризм и сфера услуг» колледжа «Подмосковье» продолжает прием документов от абитуриентов на новый учебный год. Студенты могут подавать заявления онлайн через портал государственных услуг и лично в приемной комиссии колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В этом году набор ведется по ряду востребованных специальностей, включая сестринское дело, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство, сервис на транспорте, а также программы подготовки поваров, кондитеров и специалистов в области технологий индустрии красоты. Для каждой из специальностей разработана карьерная карта, которая поможет абитуриентам определиться с будущей профессиональной траекторией.
Представители кластера проводят информационные сессии, в ходе которых рассказывают о процессе обучения и предоставляют возможность ознакомиться с учебными мастерскими и лабораториями колледжа. Это дает будущим студентам представление о практической стороне их будущей профессии и об учебном процессе в колледже «Подмосковье».
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе абитуриенту.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.