Колледж «Подмосковье» продолжает набор студентов на учебный год

Кластер федерального проекта «Профессионалитет» в области «Туризм и сфера услуг» колледжа «Подмосковье» продолжает прием документов от абитуриентов на новый учебный год. Студенты могут подавать заявления онлайн через портал государственных услуг и лично в приемной комиссии колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году набор ведется по ряду востребованных специальностей, включая сестринское дело, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство, сервис на транспорте, а также программы подготовки поваров, кондитеров и специалистов в области технологий индустрии красоты. Для каждой из специальностей разработана карьерная карта, которая поможет абитуриентам определиться с будущей профессиональной траекторией.

Представители кластера проводят информационные сессии, в ходе которых рассказывают о процессе обучения и предоставляют возможность ознакомиться с учебными мастерскими и лабораториями колледжа. Это дает будущим студентам представление о практической стороне их будущей профессии и об учебном процессе в колледже «Подмосковье».

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе абитуриенту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.